Ева Лис – о дружбе с Мартой Костюк: “В этой среде это нелегко для многих, но у нас получается это делать”

Немецкая теннисистка украинского происхождения посетила студию Tennis Channel после победы на старте Уимблдона



Ева Лис выиграла свой дебютный матч в основной сетке травяного “мэйджора”, обыграв Юань Юэ со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

– У вас было несколько матчболов во втором сете. Как вам удалось забыть о том, что вы не смогли их реализовать, и сделать камбэк в третьей партии и победить?

– Хороший вопрос. Я не могла забыть об этом в течение двух следующих геймов. То есть мне было тяжело из-за этого. После проигрыша партии я просто села и… Несколько дней назад я как раз разговаривала об этом с игроками, которые проиграли с матчболов. Поэтому я думала, что надо просто сесть и пережить это, потому что такое случается и ты не можешь ничего изменить. Я пыталась повторять это себе сто раз, пока я в это не поверю. И дальше я уже пыталась играть третий сет так, как будто ничего не произошло. Я очень рада, что это сработало.

– С кем из игроков вы общались об этом?

– Вообще здесь я играю в парном разряде, моя напарница – Александра Эала, которая показала отличное выступление в Истборне, где проиграла в финале по матчболам. Она сказала мне об этом и я ответила ей: “Камон, переживи это. Ты отлично сыграла. Ты была невероятна”. Да, это грустно, но даже Синнер проиграл с матчболов в финале “мэйджора”. Так что радуйся, что это случилось с тобой, когда ты играла турнир серии 250. Но легче это говорить другим людям, а когда это происходит непосредственно с тобой – это труднее. Поэтому я рада, что выиграла в конце концов.

– Мы видели в соцсетях, что вы с Мартой Костюк весело проводите время. Расскажите о вашей дружбе, как она началась.

– Наши родители давно знакомы, они из Украины, играли вместе еще с детства. Поэтому, думаю, я встречалась с Мартой еще до того, как мы сами поняли это, потому что мы росли, играя в одном клубе. Затем мои родители переехали в Германию и связь была немного утеряна. И Марта стала профессионально играть значительно раньше меня. Она выступает в Туре с 15 лет, а я попала в него на семь лет позже (смеется). Но за последние три года мы видимся значительно чаще, мы знакомы уже целую вечность, у нас есть эта связь. В этой среде иметь человека, с которым ты можешь дружить, это нелегко для многих, как я знаю, но у нас получается это делать. Так что мне не на что жаловаться.



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