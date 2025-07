Оффер по Батагову из АПЛ, Довбик по стопам Шевы и усиление Атлетико. Главные новости за 2 июля

by

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 июля.

БД – в 1/4

В среду ночью состоялся последний матч 1/8 КЧМ. "Боруссия" не без проблем одолела мексиканский "Монтеррей". На счету Гирасси победный дубль. В 1/4 финала нас ждет дуэль братьев Беллингемов.

Оффер по Батагову

Во вторник beIN Sports писал об интересе клуба АПЛ к Арсению Батагову. На следующий день стало известно, что это за команда. "Трабзанспор" пока на паузе – думают принимать ли оффер в размере 15 млн евро или попробовать выжать все 20.

По стопам Шевы

Артём Довбик может пойти по стопам Андрея Шевченко. Речь об переходе в "Милан". "Рома" не против отпустить украинца, Аллегри хочет видеть таргетмена у себя в команде. Но есть одно большое но.

Усиление Атлетико

"Атлетико" совершил один из самых крупных трансферов межсезонья в Испании. Второй лучший ассистент Ла Лиги прошлого сезона перебрался в Мадрид. Речь о переходе за полсотни миллионов евро

Возвращение Жиру

Легенда возвращается домой. Спустя 16 лет Оливье Жиру вернулся в Лигу 1. Обладатель ЧМ и ЛЧ подписал однолетний контракт с новым клубом. В свои 38 станет вторым самым возрастным полевым игроком чемпионата после вечного Данте.

Дэвид уехал в Серию А

Экс-форвард "Лилля" Джонатан Дэвид наконец определился с будущим. Канадского форварда на правах свободного агента заберет один из грандов Серии А. Романо уже дал коронное "Here we go", так что на 99% дело уже решенное.

