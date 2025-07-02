Дарья Белодед: биография, достижения в дзюдо

Дарья Геннадиевна Белодед — украинская дзюдоистка, родилась 10 октября 2000 года в Киеве. Уже в юном возрасте она привлекла внимание специалистов благодаря таланту и стремлению к совершенству. Девочка начала заниматься дзюдо с шести лет, вдохновившись успехами своих родителей, оба из которых — известные спортсмены: отец Геннадий — двукратный чемпион Европы, мать Светлана — тренер. С тех пор Белодед прошла путь от юниорских турниров до пьедестала чемпионатов мира и Олимпийских игр. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ранняя карьера и успехи в юниорских турнирах

Дарья начала блистать на международной арене уже в юниорском возрасте: в 2015 году стала чемпионкой Европы среди кадетов (до 44 кг), а в 2016 — чемпионкой Европы среди юниоров. В 2018 году она стала также юниорской чемпионкой мира. Эти достижения позволили ей уверенно шагнуть в класс “взрослых” соревнований.

Главные титулы на чемпионатах мира и Европы

С 2017 по 2024 годы Белодед завоевала впечатляющий ряд медалей:

Чемпионка Европы (2017, 2019 в категории до 48 кг; 2024 — до 57 кг).

Двукратная чемпионка мира — 2018 в Баку, 2019 в Токио (в категории до 48 кг), став самой молодой в истории обладательницей титула среди взрослых.

Олимпийская медаль и выступления на IJF-турнирах

На Олимпийских играх в Токио 2020 Белодид выиграла бронзу в весе до 48 кг, впервые принёсший Украине олимпийскую медаль в женском дзюдо. Помимо этого, она побеждала на Гран-при и Гран-слэмах (Париж, Дюссельдорф, Абу-Даби и др.) и завоевала бронзу на Мастерс в Дохе 2021 года.

Техника и стиль борьбы

Белодид обладает уникальным стилем. При росте 172 см она превосходит своих соперников в категории за счёт длинных конечностей, что особенно эффективно при бросках Ōuchi gari. Именно этой техникой она завершила финалы чемпионата мира в Баку и Токио, доказав интеллект и физическую подготовку.

Награды и общественное признание

Дарья удостоена множества престижных наград:

Внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая молодая чемпионка мира в дзюдо (2018) ,

Награждена орденом княгини Ольги III класса (2019) и II класса (2021) за достижения в спорте

Вошла в рейтинг “30 до 30” от Forbes Ukraine (2020),

Признана лучшей дзюдоисткой года IJF (2020)

Талантливый пример

Дарья Белодед — пример целеустремлённости и таланта. Благодаря родительской поддержке, выдающимся спортивным качествам и характеру она добилась выдающихся результатов: стать двукратной чемпионкой мира, олимпийской медалисткой и одной из самых узнаваемых фигур в дзюдо. Сегодня она продолжает совершенствоваться, готовится к новым турнирам и остаётся символом сильной, современной Украины.

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