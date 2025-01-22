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Футбол

Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Шанс для "Милана" подняться в восьмёрку лучших, а для "Жироны" приблизиться в ТОП-24.

    Серхио Консейсау дебютирует в Лиге Чемпионов. У "Милана" 15-е место, но клуб эта позиция наверняка не устраивает и хочется подняться выше.

    У испанского клуба ситуация иная.Последний раз "Жирона" побеждала 22 октября. После этого 3 поражения подряд и нижние места.

    У каждой команды свои цели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4

    Трансляция матча

    Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Смотреть матч Милан – Жирона Смотреть трансляцию

    Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    1.48 4.65 6.70 Узнать больше

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

    www.ua-football.com

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