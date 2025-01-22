Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

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Шанс для "Милана" подняться в восьмёрку лучших, а для "Жироны" приблизиться в ТОП-24.

Серхио Консейсау дебютирует в Лиге Чемпионов. У "Милана" 15-е место, но клуб эта позиция наверняка не устраивает и хочется подняться выше.

У испанского клуба ситуация иная.Последний раз "Жирона" побеждала 22 октября. После этого 3 поражения подряд и нижние места.

У каждой команды свои цели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.

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