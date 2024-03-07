Фрайбург – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

Вторая встреча в текущем сезоне

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Лига Европы

1/8 финала, первый матч

7 марта, 22:00. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Содержание

Новости Фрайбурга

Новости Вест Хэма

Последние пять матов Фрайбурга и Вест Хэма

Личные встречи между командами

Ставки и коэффициенты на матч Фрайбург – Вест Хэм

Прогноз на матч Фрайбург – Вест Хэм от UA-Football

Встреча представителей топ-4 европейских чемпионатов в Лиге Европы обычно вызывает интерес. В этом случае матч сыграют середняки немецкого и английского первенств, которые уже пересекались в текущем сезоне. Обе сейчас переживают небольшой спад, так что участие в еврокубках может дать новое вдохновение для коллективов. Или наоборот команды отодвинут ЛЕ на второй план?

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Новости Фрайбурга

1 марта "черно-красные" вмешались в чемпионскую гонку Бундеслиги. Однако не как участник этой дуэли, а как команда, вонзившая палки в колеса "Баварии". "Фрайбург" мало чем уступил на поле сопернику, а главное, что не уступил в счете. Подопечные Штрайха открыли счет, а также на 87-й минуте зафиксировали итоговые 2:2. Наиболее интересно, что это было всего второе очко за последние шесть матчей Бундеслиги.

Приличный спад заставил команду опуститься вниз по турнирной таблице. Сейчас “черно-красные” находятся на девятом месте первенства, однако до седьмой позиции всего три зачетных пункта. Единственным позитивом за последнее время кроме матча против "Баварии" является дуэль с "Лансом" в плей-офф раунде Лиги Европы. Оба поединка в основное время завершились вничью. Особенно горячий получился ответный матч, когда "Фрайбург" не только отыгрался с 0:2, но и в дополнительное время вырвал победу.

Кадры хозяев

Четыре футболиста сегодня точно не сыграют. Речь идет о Кьере, Кюблере, Розенфельдере и Шмидте. Все, кроме Кюблера, уже давно в лазарете. Также Лингарт близок к восстановлению. Защитник сборной Австрии практически залечил травму, из-за которой не играет с декабря прошлого года.

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы", кажется, уже пережили кризис. После восьми матчей без побед они дважды подряд одолели соперников. Более того, за эти два матча они забили семь голов, пропустив три. Сначала подопечные Мойеса благодаря хет-трику Боуэна одолели “Брентфорд”, а потом еще и одержали волевую победу над “Эвертоном”. Пока команда находится на седьмом месте АПЛ – в двух очках от шестого МЮ.

Раунд стыков Лиги Европы лондонцы пропускали. Они выиграли свою группу осенью, в которой был как раз и "Фрайбург". Судьба первого места решалась в последнем матче, и в том поединке именно "Вест Хэм" победил. Также с этими командами в квартете были “Олимпиакос” и “Бачка-Топола” – они заняли третье и четвертое место соответственно.

Кадры гостей

У "молотобойцев" более яркая кадровая ситуация. В настоящее время в лазарете находится только один футболист – Максвелл Корне. Он пропустил последние два матча (как раз совпало, что победные), не сыграет нападающий и сегодня.

Последние пять матов Фрайбурга и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

01.03. Фрайбург – Бавария 2:2 (Бундеслига)

25.02. Аугсбург – Фрайбург 2:1 (Бундеслига)

22.02. Фрайбург – Ланс 3:2 (после д. ч.) (ЛЕ)

18.02. Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт 3:3 (Бундеслига)

15.02. Ланс – Фрайбург 0:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

02.03. Эвертон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)

26.02. Вест Хэм – Брентфорд 4:2 (АПЛ)

17.02. Ноттингем Форест – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

11.02. Вест Хэм – Арсенал 0:6 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

Личные встречи между командами

Судьба жеребьевки уже во второй раз сводит коллективы в еврокубках, и оба случая – в текущем сезоне. Команды играли также на групповом этапе ЛЕ. Тогда в обоих матчах победил "Вест Хэм". В немецком поединке со счетом 2:1, а в английском – со счетом 2:0.

Ставки и коэффициенты на матч Фрайбург – Вест Хэм

2.67 3.50 2.73 Узнать больше

Прогноз на матч Фрайбург – Вест Хэм от UA-Football

Хотя и немецкий коллективы находится в небольшой общей стагнации, однако в домашних поединках ситуация гораздо лучше. За последние 11 матчей на "Европа-Парк" "Фрайбург" проиграл только однажды. В то же время "Вест Хэм" на выезде за пять крайних поединков выиграл также только в одном поединке. Возможно, "черно-красные" и не выиграют в этом поединке, однако и проиграть не должны. Прогноз: Ничья.

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