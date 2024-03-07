Коко Гауфф: «Когда я побеждаю, то не говорю себе «Молодец, Коко», а говорю, почему я не сделала это раньше»

Американская теннисистка Коко Гауфф стала героиней апрельского выпуска Vogue. Вашему вниманию некоторые фрагменты этой статьи

О совете от Серены Уильямс

Когда Коко было 9 или 10 лет, она прошла кастинг на роль Серены в рекламе и познакомилась с ней на съемочной площадке. «Им нужен был двойник для одного из ее рекламных роликов, чтобы сыграть младшую версию ее самой», — рассказывает Гауфф. Она снова встретилась с Сереной, когда ее пригласили потренироваться с давним тренером Серены, Патриком Муратоглу, недалеко от Ниццы. В тот раз Серена дала Гауфф несколько советов. Это было что-то вроде: «Сосредоточься на своем росте и собственном успехе, а не на чужом», — вспоминает она.

О бабушке, которая в 1961 году в своей школе стала первой темнокожей ученицей

«Она почувствовала на себе все эти оскорбления. Ей пришлось вызывать полицию, чтобы сопровождать ее в школу. Все эти вещи. Я чувствую, что произнести речь [на митинге Black Lives Matter], сотрудничать с организацией или сделать пожертвование — эти усилия совсем ничто по сравнению с тем, что сделала она». Гауфф также благодарна своей бабушке за то, что она сохранила чувство приземленности. «Она говорила: «Мне все равно, насколько ты прославишься. Ты все равно должна выполнять свою работу по дому».

О попытках нейтрализовать собственный перфекционизм

«Я всегда знала, что я перфекционистка. Это и хорошо, и плохо». Это то, что заставляет ее упорно работать, объяснила она, но это также означает, что она постоянно ругает себя и сосредотачивается на своих ошибках. Даже когда она побеждает: «Я не говорю: «Молодец, Коко». Я говорю: «Ладно, почему ты не сделала это раньше?». По ее словам, недовольство никогда не заканчивается. «Теоретически ты всегда стремишься к большему, потому что ты никогда не будешь совершенным. В тот день, когда я буду играть каждый матч так, чтобы выигрывать каждое очко, не сделав ни одной ошибки, я достигну совершенства. Но этого никогда не произойдет». Почувствовав негативную сторону такого подхода, Гауфф взялась переучить свой ум. «Я стараюсь больше признавать хорошие удары. И делать себе столько же комплиментов, сколько и критических замечаний».

О сомнениях перед началом сотрудничества с Брэдом Гилбертом

Гауфф говорит, что сначала колебалась, брать ли Гилберта на работу, потому что не любит знакомиться с новыми людьми. «Я знаю, что это звучит неправильно. В некотором смысле я не против знакомства с новыми людьми на поверхностном уровне. Но ваш тренер в конечном итоге будет знать о вас все. Вы проводите с ним больше времени, чем со своей семьей». Смена тренера — ее наименее любимый процесс. «А еще он был намного старше меня, — добавляет она. «Я не знала, как я буду ладить с кем-то, кому за 60. Но он на самом деле довольно современный и в некотором смысле молодой. Так что, очевидно, это было правильным решением».

Об умении тренера разрядить напряженную атмосферу

«Он замечательный человек с большим количеством знаний, но когда вы встречаетесь с ним, он ни с того ни с сего пошутит или скажет что-то смешное. Когда вы явно раздражены, и у вас была плохая тренировка, он скажет что-то, и вы больше не раздражены». И он помогает осознать, что «жизнь никогда не бывает настолько серьезной, по крайней мере на теннисном корте. На теннисном корте она никогда не бывает такой уж серьезной. Думаю, я поняла это, именно наблюдая за ним».

О своем бойфренде

Коко Гауфф не хотела раскрывать его личность, но сказала следующее: «Он очень хороший парень. Он сейчас учится. Собирается поступать в музыкальную школу. Он хочет быть актером и играет на гитаре. Он не из Делрея. На самом деле он из Атланты. И, собственно, я скажу так: Люди в Твиттере нашли его два или три дня назад. Я не буду отвечать и подтверждать, он это или нет, но они поймали меня в комментариях, так что они знают». Другими словами, он не теннисист. «Некоторые люди думали, что это был кто-то из теннисистов, и это так далеко от правды, как только может быть».

btu.org.ua