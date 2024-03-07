Реал — Лейпциг 1:1: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лунин отыграл весь матч

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу мадридский Реал сыграл вничью с немецким Лейпцигом.

Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл весь матч. Пропустил один гол. Еще однажды допустил ошибку на выходе.

Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов 1/8 финала, ответный матч 6 марта

Реал — Лейпциг 1:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 65 Винисиус, 1:1 68 Орбан

Реал: Лунин, Карвахаль, Менди, Рюдигер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамэни, Камавинга (Родриго 46), Вальверде, Беллингем (Хосела 85), Винисиус

Лейпциг: Гулачи, Генрикс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Симонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Эльмас 85)

Предупреждение: Винисиус 54, Чуамэни 73, Кроос 75 ​​- Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71

Напомним, что в первой встрече Реал одержал победу со счетом 1:0.

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