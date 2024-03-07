В FIA планируют ужесточить штраф за границы трассы

Споры о штрафах, которые необходимо применять к гонщикам, нарушающим границы трассы, ведутся не первый год. Сейчас в случае нарушения границ в тренировке или в квалификации время круга аннулируется, а в гонке за неоднократное нарушение стюарды выписывают пятисекундный штраф.

В FIA планируют ужесточить наказание и рассматривают вариант, при котором за нарушение границ трассы в гонке пилота будет ждать 10-секундный штраф. На пресс-конференции FIA в Джидде гонщик Ferrari Шарль Леклер назвал потенциальный штраф слишком суровым.

Шарль Леклер: «Я считаю такой штраф достаточно жёстким. Я считаю, что приоритетом должен быть поиск решения, которое поможет нам, гонщикам, не нарушать границы трассы.

Сейчас мы просто не видим белые линии, которые являются границами трассы. Я считаю, что нынешний штраф в пять секунд слишком болезненный, а десять секунд, на мой взгляд, уже перебор».

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