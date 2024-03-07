Супруга Овечкина рассказала о питании Александра и его подготовке к матчам

Александр и Настасия Овечкины. Фото Global Look Press

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась информацией о режиме дня и питания своего мужа.

— Сам Овечкин когда-то всегда посреди дня игры обязательно ложился спать. Эта традиция у него сохранилась?

— Да. Перед игрой где-то с 13.30 до 15.30 — обязательный сон.

— А за три часа до игры — по-прежнему звонок маме?

— Именно так. Тоже обязательно. Все это — часть его многолетней предматчевой традиции, примет.

— Он суеверен?

— Да, у него есть и определенный порядок действий во время раскатки.

— А как сейчас обстоят дела со знаменитым «обедом Ови» в виде блюда «курица-пармезан», который он с первого сезона в НХЛ всегда заказывал в одном и том же ресторане?

— И эта традиция тоже сохранилась! В день игры — курица-пармезан и макароны. Он обедает на тренировочной арене около полудня, за семь часов до игры. И больше до матча ничего не ест. Следующий прием пищи — уже только дома после игры. И то Саша, когда приезжает домой, есть может не сразу. Только после одиннадцати вечера.

— Коллега, съездивший несколько лет назад в этот ресторан и попросивший дать ему полностью «обед Ови», рассказывал, что это очень вкусно, но так много, что час потом невозможно даже разговаривать.

— Я тоже не могу съесть это целиком, ха-ха. Но они столько сил тратят, что эти калории нужны! Есть игроки, которые чуть-чуть перекусывают еще на арене перед игрой — могут, например, съесть банан. Саша — когда как.

— Насколько Александр привередлив в еде?

— Вообще не привередлив. У нас нет такого, что ему нужно что-то конкретное на завтрак, что-то — на ужин и он это заказывает. Звоню, спрашиваю: «Что тебе сегодня приготовить, чтобы ты после игры поел?» — «Что захочешь! Что тебе проще всего — то и готовь». — «Нет, говори. Мне проще, если сам выберешь». Такие у нас бывают диалоги.

Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны (мамы Овечкина. — Прим. И.Р.) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же курицу-пармезан я ему тоже делаю.

— Татьяна Николаевна рассказывала мне, что в первые Сашины годы в НХЛ она приезжала и лепила ему по несколько тысяч пельменей, чтобы он мог друзей угощать.

— Так же и остается, пельмени он любит. Обожает все, что связано с рубленым мясом.

— После игр он долго не засыпает? Слышал, что у многих хоккеистов со сном после матчей проблемы, адреналин еще долго бушует.

— Пока он приедет, пока поест — времени проходит достаточно. Если игра, как обычно, в семь вечера, то он засыпает где-то к часу. В плей-офф ему заснуть тяжелее, потому что там и темп игры другой, и эмоции.

— В плей-офф Овечкин вообще другой? А то ведь кто-то в подвалы своих домов уходит к матчам готовиться.

— Нет, в плей-офф Саша не меняется. Кто-то из игроков во время кубковых матчей даже в своем городе ночует в отеле, но не он. Мы стараемся делать так, чтобы он высыпался, чтобы дети его не будили. В принципе в сезоне пытаемся, чтобы дома было тихо, особенно во время дневного сна Саши, к которому мы относимся очень серьезно, а в плей-офф — тем более. В выходные я также его не бужу, и дети знают, что папа должен выспаться. Но если раньше он мог и до полудня проспать, то теперь уже часам к десяти всегда сам просыпается. Максимум — в 10.30.

— А как обстояли дела, когда дети были грудными?

— Сережа ночью спал очень хорошо. Илюша родился в 2020 году, во время пандемии, и в какое-то время обстоятельства сложились так, что мы были в России, а Саша — здесь. В целом нам повезло с тем, как спокойно дети вели себя по ночам. Просыпались поесть, но криков не было.

— Александр же переболел ковидом прямо во время сезона. Перенес сложно?

— Нет. Никто не знает, как ковид повлияет на здоровье в будущем, но в тот момент Саша перенес его нормально, без осложнений.

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