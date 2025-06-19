Забил в свои? Получи премию! К годовщине одного из самых необычных автоголов в истории футбола

Автогол – едва ли не самая коварная и обидная вещь, которая может случиться с футболистом во время матча. Тем не менее, в истории был по крайней мере один случай, когда игрок, "расписавшись" в своих воротах, получил за это официальное денежное вознаграждение. Случился сей прецедент ровно 51 год назад, 23 июня 1974-го, во время чемпионата мира в ФРГ.

Накануне турнира амстердамский коммерческий банк ABN, в то время бурно развивавшийся и много вкладывавший в рекламу, решил попиариться на предстоящем Мундиале. И объявил, что будет выплачивать по 5000 гульденов (около $ 1000) за каждый гол, забитый игроками сборной Нидерландов на ЧМ.

Трудно сказать, насколько это обещание вдохновило футболистов, но забивали они на полях Германии много. Подопечные Ринуса Михелса, явившие миру на том чемпионате тотальный футбол, на одном дыхании прошли до финала, наколотив в шести матчах в ворота соперников 14 голов, а в свои пропустив лишь однажды, да и то от своего же игрока. В разгромно выигранном у Болгарии (4:1) поединке первого группового этапа "отличился" левый защитник "оранжевых" Рууд Крол.

Та встреча 51-летней давности прошла с большим преимуществом и почти в непрерывных атаках голландцев. Уже на 5-й минуте болгары сбили в своей штрафной Йохана Кройфа, и его тезка Неескенс четко реализовал пенальти. Незадолго до перерыва Вим Янсен выскочил один на один с голкипером балканцев Стефаном Стайковым, но тоже был остановлен с нарушением правил. Неескенс во второй раз подошел к "точке" и вновь пробил без шансов для вратаря в ту же самую левую "девятку".

Во втором тайме Кройф продолжил дирижировать "оранжевым ансамблем", организовав еще два гола. Сначала после его острой передачи и неудачного выноса Цоньо Василева, Джонни Реп поймал отскок на правом углу вратарской и слету вколотил мяч в сетку. А в самой концовке "Летучий голландец" резанным пасом нашел Тео де Йонга, который, пробив в падении головой, установил окончательный счет матча.

До перерыва вратарь победителей Ян Йонгблуд пару раз вступал в игру, прерывая контрвыпады соперников, а почти всю вторую половину оставался без работы. Но на 78-й минуте все же вынужден был вынимать мяч из сетки. Уже при счете 3:0 у болгар прошла хорошая атака левым флангом. Георги Денев проскочил Вима Сюрбира и почти от лицевой прострелил вдоль ворот мимо вышедшего ему навстречу Йонгблуда. Эту передачу уже готовы были замкнуть сразу два игрока "львов": капитан Христо Бонев и правый крайний Войн Войнов. Но их опередил Рууд Крол: неудачно попытался прервать прострел, и в итоге оформил автогол.

А после матча началось самое интересное. Футболисты сборной Нидерландов потребовали от спонсоров из ABN оплатить не только четыре их мяча в ворота Стайкова, но и автогол Крола. Поскольку в контракте не было сделано исключений для автоголов, которые в протоколе встречи записываются на счет их авторов наряду с обычными голами. Банкиры вначале сочли это за шутку, однако игроки стояли на своем, дескать, в соглашении речь идет лишь о голах, без уточнения, в чьи ворота они будут забиты.

После бесплодных возмущений и призывов к здравому смыслу спонсоры сдались, согласившись с тем, что действительно забыли оговорить в условиях оплаты достаточно редкий тогда случай автогола. В итоге "самострел" Крола был оплачен по единому тарифу, после чего банкиры, дабы избежать в будущем подобных конфузов, оперативно подкорректировали размытую доселе формулировку: "Готовы платить только за голы в чужие ворота".

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