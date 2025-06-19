Швейцарский хоккеист – лучший игрок года по версии ИИХФ

IIHF. Свен Андригетто

Швейцарский нападающий Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии ИИХФ в сезоне-2024/2025. Он получил 34,6% голосов, обойдя американского вратаря Джереми Свэймена, у которого было 18,6%.

На третьем месте оказался чех Давид Пастрняк (18%), за ним следуют Денис Мальгин (Швейцария, 11,1%), Клейтон Келлер (США, 8,8%) и Натан Маккиннон (Канада, 6,5%). Американец Тейдж Томпсон также получил право голоса.

Все игроки, за которых проголосовали в этом году, были впервые номинированы на трофей, который выдвигается уже третий год. Предыдущими победителями были Коннор Бедард (Канада, 2023) и Роман Червенка (Чехия, 2024).

Андригетто получит свою награду из рук президента ИИХФ Люка Тардифа, а время и место будут определены позже.

Андригетто привел Швейцарию к серебряной медали на ЧМ и стал вторым по результативности на турнире с семью голами. Кроме того, на клубном уровне Свен выиграл с «Цюрихом» национальный чемпионат и хоккейную Лигу чемпионов.

sport.ua