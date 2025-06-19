“Очевидно, все изменилось. Все хотят тебя победить”: Янник Синнер – о пребывании на вершине мирового рейтинга

Итальянский теннисист рассказал о своих ощущениях в статусе первой ракетке мира



Итальянец Янник Синнер начал свою 54-ю неделю в статусе лидера рейтинга ATP. Он стал лишь пятым игроком в истории Тура, которому удалось удержаться на вершине больше года после обретения статуса первой ракетки мира впервые. И все это – в 23 года.

“Это большая честь для меня – быть частью таких имен”, – сказал Синнер в интервью ATP. – “Но с другой стороны, я – это я. Я создаю свою собственную историю. Честно, как я всегда говорил, я никогда не думал, что когда-нибудь буду в этой позиции”.

Сейчас он уже опередил “первое” пребывание Новака Джоковича на вершине рейтинга (53 недели), а статистика побед Синнера после достижения статуса первой ракетки мира просто феноменальна – 59 побед при всего пяти поражениях.

Несмотря на свой статус, Янник отмечает: его философия не изменилась.

“Я не очень смотрю на рейтинг. Для меня ты первая ракетка мира или третья – это просто результат того, как ты работаешь в течение года. Самое важное – оставаться стабильным. И мои результаты показывают, что мы идем в правильном направлении”.

Выступая на этой неделе на турнире в Галле, где год назад он дебютировал как первая ракетка и сразу же выиграл титул, Синнер поделился:

“Это очень особенный турнир для меня. Здесь я впервые играл как лидер рейтинга. Зрители поддерживали меня много лет. Я всегда с удовольствием возвращаюсь сюда – здесь отличная атмосфера”.

Однако вместе с признанием приходит и давление.

“Очевидно, все изменилось с прошлого года. Ощущение точно другое – быть первой ракеткой, потому что все хотят тебя победить. И многие игроки до сих пор имеют это ощущение. Это позиция, ради которой нужно много работать, и я всегда старался быть лучшим, кем могу быть”.



Фото: Getty Images.

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