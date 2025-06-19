Вассёр шутит, что подыскивает себе новую работу

После Гран При Канады вся элита Формулы 1 переместилась в Нью-Йорк, где прошла премьера фильма F1, обставленная с максимальной торжественностью. Разумеется, это событие освещали телекомпании разных стран, в том числе французский Canal Plus, съёмочная группа которого пообщалась с Фредериком Вассёром.

У него было хорошее настроение, он был расположен к шуткам, одну из которых теперь на все лады обсуждает автоспортивная пресса. Дело в том, что в фильме, который снимался в реальных условиях во время гоночных уик-эндов, в разных эпизодах попадали в кадр гонщики чемпионата и руководители команд, в том числе Вассёр.

Судя по всему, фильм ему понравился, и в ходе интервью он весело сказал: «Это просто другой мир, нечто фантастическое – создатели фильма всё сделали исключительно качественно. Понравилось ли мне сниматься и не задумываюсь ли я об актёрской профессии? Пожалуй, да, я ведь уже подыскиваю другую работу!»

Разумеется, это тоже была своего рода реакция на слухи, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, что Вассёр может быть смещён с поста руководителя команды Ferrari, поскольку её результаты оставляют желать лучшего.

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