Гран-при WBC возвращается. Семь боксеров из Украины продолжают борьбу

Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) возвращается – 20 и 21 июня определится 32 боксера, которые продолжат борьбу в четырех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), первой полусредней (до 63,5 кг), средней (до 72,6 кг) и супертяжелой (свыше 90,7 кг).
В апреле был проведен первый раунд, по итогам которого из 128 претендентов на победу осталось 64. Теперь зрители увидят поединки 1/8 финала, которые позволят определить всех участников четвертьфиналов.
Трансляция турнира доступна на платформе DAZN.
Календарь турнира:
Украину на международной арене представляли 11 боксеров, шесть из них победили и прошли в следующий раунд. Но! Представитель полулегкого веса Александр Соломенников возвращается на турнир, несмотря на поражение.
Он был запасным и получил второй шанс благодаря отказу другого соперника.
Когда и с кем проведут свои поединки украинцы?
Полулегкий вес:
Первый полусредний вес:
Средний вес:
Супертяжелый вес: