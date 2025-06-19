Гран-при WBC возвращается. Семь боксеров из Украины продолжают борьбу

WBC

Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) возвращается – 20 и 21 июня определится 32 боксера, которые продолжат борьбу в четырех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), первой полусредней (до 63,5 кг), средней (до 72,6 кг) и супертяжелой (свыше 90,7 кг).

В апреле был проведен первый раунд, по итогам которого из 128 претендентов на победу осталось 64. Теперь зрители увидят поединки 1/8 финала, которые позволят определить всех участников четвертьфиналов.

Трансляция турнира доступна на платформе DAZN.

Календарь турнира:

апрель – 1/16 финала

июнь – 1/8 финала

август – 1/4 финала

октябрь – 1/2 финала

декабрь – финалы

Украину на международной арене представляли 11 боксеров, шесть из них победили и прошли в следующий раунд. Но! Представитель полулегкого веса Александр Соломенников возвращается на турнир, несмотря на поражение.

Он был запасным и получил второй шанс благодаря отказу другого соперника.

Когда и с кем проведут свои поединки украинцы?

Полулегкий вес:

21 июня. Александр Соломенников (16–1, 8 КО, Украина) – Хуан Мануэль Альборноз (4–1, Аргентина)

Первый полусредний вес:

20 июня. Даниил Лозан (13–0, 8 КО, Украина) – Эрик Басран (8–0, 3 КО, Канада)

Средний вес:

20 июня. Дмитрий Рыбалко (5–0, 2 КО, Украина) – Мохаммед Исса (10–0, 9 КО, Иордания)

20 июня. Максим Молодан (8–0, 5 КО) – Эфрем Барико (11–0, 6 КО, Франция)

20 июня. Петр Фролов (10–1, 4 КО, Украина) – Сауль Моралес (15–1–1, 14 KO, Мексика)

Супертяжелый вес:

21 июня. Цотне Рогава (11–0, 8 КО, Украина) – Виталий Стальченко (10–0, 6 КО, Украина)

sport.ua