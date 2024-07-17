Чемпион WBC оценил свой возможный бой с Ломаченко. Дядя против ребенка?

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Действующий чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) высказал мнение об исходе своего возможного боя с чемпиону IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Это был бы самый легкий бой в моей жизни. Это словно отобрать конфетку у ребенка. Он знает это, поэтому и выбрал Камбососа. Однако он один из великих бойцов, я выражу ему уважение», – написал Шакур в сети Х, но спустя время свое сообщение удалил.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA Джервонтой «Танком» Дэвисом и Ломаченко.

12 мая Ломаченко техническим нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и добыл вакантный пояс IBF в легком весе, а также завоевал пояс IBO, которым владел его соперник.

sport.ua