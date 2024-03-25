Промоутер Джошуа раскритиковал странные оправдания Нганну

boxing-social.com. Эдди Хирн и Франсис Нганну

Промоутер Эдди Хирн поделился разочарованием от комментариев экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO) после поражения от Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Я был в недоумении. Он сказал, что его привезли на арену на час раньше, но кто они такие? Время вам указывает вещатель.

Он сказал, что его заставили прийти на арену пораньше, чтобы вымотать его к бою, – это говорит неопытный боксер, ему лучше знать.

Ты получаешь свое время, которое идеально подходит организаторам или вещателям, и сам определяешь его. Некоторые бойцы хотят приехать за три часа до начала, некоторые – за час, все зависит от бойца.

Если, например, ЭйДжею говорят: «Мы хотим, чтобы ты был там в 10 часов», а мы знаем, что бой состоится в час ночи, то мы приедем немного позже, потому что он не хочет торчать там так долго», – сказал Хирн.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua