Усик оставил важное сообщение для Дюбуа перед реваншем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик оставил сообщение для своего будущего соперника британского супертяжеловеса Даниеля Дюбуа перед их реваншем.

«Даниель, я тебя прошу, будь осторожен в своей подготовке и в своих спаррингах. Удачи, мой друг, – сказал Александр Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua