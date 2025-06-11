Дерек Уорик: Хэмилтон думает об уходе

Льюис Хэмилтон подписал двухлетний контракт с Ferrari, но первые гонки сезона не принесли гонщику результаты, на которые он рассчитывал. Бывший гонщик Формулы 1, победитель «24 часов Ле-Мана» и действующий стюард FIA Дерек Уорик считает, что Хэмилтон уже думает о досрочном завершении карьеры.

Дерек Уорик: «Я не знаю, почему у Льюиса Хэмилтона ничего не получается в Ferrari. Это какая-то загадка. Когда он выиграл спринт в Китае, я подумал, что это станет поворотным моментом, но машина ему по-прежнему не подходит.

Все мы считали, что переход Льюиса в Ferrari – это прекрасная возможность выиграть восьмой титул, но проблема в машине. Многие критики могут сказать, что раз Шарль Леклер привык к такой машине, то и семикратный чемпион мира и победитель 105 гонок тоже должен адаптироваться к машине. Но по какой-то причине Льюису не удаётся это сделать.

Полагаю, многие недооценивают, в том числе и сам Льюис, насколько сложно освоиться в новой команде. Речь идёт о том, чтобы привыкнуть к их системе, их брифингам, как сделать так, чтобы команда поняла гонщика и наоборот.

Хочу ли я, чтобы Льюис выигрывал гонки и боролся за титул? Да, поскольку считаю, что он это заслужил. Он заслужил восьмой титул. Но этого не произойдёт в этом году. И я предполагаю, что он уже думает о том, чтобы остановиться и уйти».

Источник