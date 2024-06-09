Изола: Стратегия двух пит-стопов – самая эффективная

Прогноз обещает переменчивую погоду на воскресную гонку в Монреале – днём в воскресенье в крупнейшем городе канадской провинции Квебек ожидается небольшой дождь. Однако если гонка пройдёт на сухой трассе, то в Pirelli считают оптимальной стратегию двух пит-стопов.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «Мы стали свидетелями очень напряжённой квалификации, о чём свидетельствует тот факт, что двое быстрейших гонщиков показали одинаковое время, а в первой десятке оказались гонщики шести команд.

На ход уик-энда влияет погода, и всё говорит о том, что так может быть и в воскресенье. Хотя в субботу все сессии прошли на сухой трассе, команды собрали ограниченное количество информации, поскольку только в третьей тренировке они смогли поработать на длинной серии кругов.

На протяжении всего круга был уложен новый асфальт, поэтому, как и ожидалось, в самом начале уик-энда он обеспечивал минимальное сцепление, но состояние покрытия очень быстро улучшалось. Однако это привело к значительному гранулированию шин, особенно состава Medium, который почти все использовали на длинной серии кругов.

Если гонка пройдёт при сухой погоде, то весьма вероятно, что самой эффективной окажется стратегия двух пит-стопов, а преобладающим будет выбор двух комплектов Hard. Именно этим объясняется, что у семи команд остались по два комплекта Hard на каждого гонщика.

Стратегия одного пит-стопа с использованием Medium и Hard возможна в теории, но она достаточно рискованная. Не исключено, что кто-то стартует, держа в уме этот вариант, но при этом оставит для себя возможность переключиться на стратегию двух остановок».

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