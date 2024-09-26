В McLaren призвали FIA присмотреться к соперникам

В FIA пристально изучили конструкцию заднего крыла McLaren и заявили о необходимости внести коррективы. В команде согласились, призвав FIA присмотреться к соперникам.

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren: «Проверка нашей команды позволила нам напомнить FIA, что мы тоже внимательно следим за соперниками, но не хотим тратить так же много времени и сил на создание громких историй.

Мы просто рассказали FIA о том, что по нашему мнению происходит. Мы уверены, они поговорят с другими командами и позаботятся о том, чтобы они тоже изменили свои подобные решения, которые, возможно, менее заметны, но определенно существуют».

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