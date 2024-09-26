Пекин. Соррибес Тормо выиграла рекордный по продолжительности матч в сезоне, определилась первая соперница Ястремской

Результаты матчей четверга на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) 6:2, 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Ван Яфань (Китай) 3:6, 6:4, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) – Гао Синьюй (Китай, WC) 6:7(4), 7:5, 7:5

Вэй Сыцзя (Китай, WC) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:4, 7:6(6)

Кристина Букша (Испания) – Яо Синьсинь (Китай, WC) 6:3, 6:2

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Арина Родионова (Австралия, Q) 4:6, 6:4, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) – Анна Блинкова (-) 6:1, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния) – Анна Бондар (Венгрия) 6:1, 7:6(5)

Клара Таусон (Дания) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 5:7, 6:4, 6:1

Моюка Утидзима (Япония) – Ши Хань (Китай, WC) 6:3, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Ма Есинь (Китай, WC) 1:6, 6:4, 6:1

Виктория Голубич (Швейцария) – Ван Сиюй (Китай) 7:6(5), 0:6, 6:3

Яна Фетт (Хорватия, LL) – Ван Мэйлин (Китай, WC) 6:3, 6:4

Камила Осорио (Колумбия) – Айла Томлянович (Австралия) 1:6, 6:3, 6:3

Надя Подороска (Аргентина) – Рэнь Юйфэй (Китай, WC) 6:4, 6:2

Камилла Рахимова (-, LL) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 6:2, 6:4

Мананчая Савангкав и Вэй Сыцзя одержали свои первые победы в основной сетке соревнований уровня Тура. Для таиландской теннисиски это второе выступление в основе, а представительница Китая играет третий турнир в карьере.

Сара Соррибес Тормо сыграла самый продолжительный матч в сезоне, выиграв у Гао Синьюй за 4 часа 15 минут. Теннисистки превзошли предыдущий рекорд, который был установлен на прошлой неделе на турнире WTA 250 в Хуахине, где Лаура Зигемунд победила Ван Сиюй за 4 часа 9 минут.

Жаклин Кристиан прервала серию из четырёх поражений и выиграла свой первый матч на харде с марта.

Надя Подороска сыграет против Даяны Ястремской во втором круге. В этом сезоне аргентинка проиграла украинской теннисистке в первом круге Уимблдона.

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