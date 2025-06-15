Штутгарт. Фритц обыграл Зверева в двух сетах и выиграл первый титул в сезоне

Тэйлор Фритц победил на турнире ATP 250 в Германии



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 2) – Александр Зверев (Германия, 1) 6:3, 7:6(0)

Американский теннисист одержал восьмую победу в 13 матчах против Зверева, в том числе пятую подряд. В прошлом году Фритц играл против немца на траве – обыграл его в четвертом круге на Уимблдоне.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Кантен Алис (Франция) 6:3, 7:6(6)

QF: Мартон Фучович (Венгрия, Q) 6:3, 6:4

SF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) 6:4, 7:6(5)

FR: Александр Зверев (Германия, 1) 6:3, 7:6(0)

Тэйлор Фритц сегодня провел 17-й финал на уровне Тура и выиграл девятый титул, в том числе четвертый на травяном покрытии. Напомним, что американец трижды становился чемпионом соревнований в Истборне (2019, 2022 и 2024 годах).

Александр Зверев сыграл 39-й решающий матч и боролся за свой 25-й титул. На травяных кортах немецкий теннисист проиграл третий из трех сыгранных финалов.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua