Роберт Кубица выиграл «24 часа Ле-Мана»!

Этот Ле-Ман войдёт в историю по целому ряду причин, главная из которых – победа Роберта Кубицы за рулём гиперкара Ferrari 499P. Это достижение польского гонщика безоговорочно следует назвать историческим, если вспомнить, сколь драматично складывалась его карьера и судьба.

Роберт лидировал значительную часть дистанции, причём в своих публичных комментариях отстаивал своё право на победу, поскольку ему казалось, возможно, не без оснований, что у руководства Ferrari были какие-то другие планы.

При этом, в отличие от гонщиков заводских экипажей команды из Маранелло, он пилотировал спокойно, методично и, самое главное, не допуская ошибок. Он лидировал с преимуществом, превышавшим полминуты, но примерно за 40 минут до финиша провёл свой последний, 32-й по счёту пит-стоп и вернулся на трассу четвёртым.

Впереди ехали две машины Ferrari, между которыми вклинился спортпрототип Porsche №6, но через пять минут итальянский гиперкар №50 тоже свернул с боксы, и Роберт поднялся на второе место.

Теперь лидировал Антонио Джовинации за рулём Ferrari №51, однако он жаловался команде на какие-то проблемы. С пит-уолл Ferrari ему отвечали, что сделать ничего нельзя, поэтому надо пока оставаться на трассе.

За полчаса до финиша Кубица ехал в 40 секундах позади Джовинацци, в десяти секундах за ним держался гонщик Porsche Кеви Эстре, которого догонял Антонио Фуоко на второй заводской Ferrari, но догнать не мог – в том числе и потому, что итальянец допустил досадный промах в пилотировании, оказался за пределами трассы, и хотя вернулся назад, потерял как минимум семь секунд.

Вообще в этом году у Ferrari были хорошие шансы занять все три первых места, если бы не ошибки, приводившие к штрафам и потерям времени. А сами по себе гиперкары 499P были однозначно самыми быстрыми, эффективными и позволяли гонщикам лучше работать с резиной.

За 25 минут до финиша Джовинацци получил инструкцию свернуть на пит-лейн на свой заключительный пит-стоп, и Кубица вернулся на лидирующую позицию. Его преимущество перед Эстре составляло 11-12 секунд, а Джовинацци выехал после пит-стопа всего в паре секунд перед Ferrari №50, и Фуоко быстро его обогнал.

А дальше было так: команда по радио предупредила своих гонщиков, что с обеими машинами проблемы, и надо несколько сбавить обороты. Во-первых, это означало, что побороться с Porsche №6, ехавшей примерно в 8 секундах впереди, уже не получится; во вторых, Фуоко получил инструкцию пропустить напарника. По сути, это облегчало Кубице задачу, ведь и он мог пилотировать чуть более спокойно, поскольку Эстре всё равно отставал от него всё больше.

В 2023 году Роберт Кубица занял в Ле-Мане второе место в категории LMP2, но продолжал мечтать о победе в абсолютном зачёте. Когда он перешёл в AF Corse и получил в своё распоряжение гиперкар Ferrari, появились шансы, что мечта сбудется, и сегодня произошло именно это.

Когда Роберт начал свой заключительный, 387-й круг, публика на трибунах начала подниматься на ноги и аплодировать 40-летнему гонщику, и эта стоячая овации продолжалась ещё долго после финиша.

Жёлтый гиперкар Ferrari получил отмашку клетчатым флагом на 14 секунд раньше ближайшего соперника, и две команды – заводская Ferrari и AF Corse – бросились обниматься.

Разумеется, надо подчеркнуть, что этот триумф – не единоличное достижение польского ветерана автоспорта, он разделил этот успех с Филом Хансоном и Йифеем Йе. Когда Роберт остановил машину и открыл дверь, его первыми словами были: «А где мои напарники? Они должны быть здесь!»

Впрочем, ещё на круге возвращения он совершенно спокойным голосом по радио поделился вполне традиционным комментарием: «Это были долгие 24 часа, но в итоге они доставили радость. Всем спасибо, все молодцы! Grazie mille!»

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