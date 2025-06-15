Усику посоветовали провести бой против олимпийского чемпиона из Узбекистана

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Перспективный украинский боксер, обладатель титула WBC Ukraine Арсений Резниченко (9–0, 5 КО) поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом вес – 19 июля на стадионе Уэмбли сойдутся Александр Усик и Даниель Дюбуа.

Резниченко в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал прогноз на это противостояние и назвал следующего соперника для украинского боксера:

– Поделись ожиданиями от боя Усик – Дюбуа–2?

– Я думаю, что Александр Усик выиграет 100%, но считаю, что этот бой будет тяжелее, потому что британец сейчас на моральном подъеме после побед над Джошуа и Хрговичем. Он в себе уверен, но думаю, что бой будет похожим на первый и возможно Даниэль будет тоже грязно боксировать, бить ниже пояса, вставлять локти и мешать. А так, я считаю, что он ничего не сможет показать Усику.

– С кем ты бы хотел увидеть Усика в следующем поединке?

– Ну, Паркер это неинтересно, потому что Усик на классе переиграл бы его. Итаума еще не доберется до Усика, потому что слишком молод. Как вариант – узбек Джалолов. А вообще, думаю, было бы красиво прибить Дюбуа и сделать третий бой с Фьюри и завершить карьеру, – считает Резниченко.

Баходир Джалолов является двухкратным олимпийским чемпионом (2020, 2024) и одним из самых перспективных боксеров современного супертяжелого веса. Сам боксер неоднократно заявлял, что хотел бы встретиться на ринге с Усиком.

sport.ua