Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), который организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и его компания Queensberry Promotions.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Боксеры проведут реванш – в августе 2023 года боксер из Украины нокаутировал британца в девятом раунде.

Украинский боксер продолжает готовиться к титульному поединку – накануне журнал The Ring опубликовал фрагмент одной из тренировок Усика. Тот предложил своему соотечественнику, известному боксеру Дмитрию Митрофанову проверить удары по корпусу.

Победителем этой схватки оказался чемпион в супертяжелом весе – он мужественно выдержал все удары и заставил «соперника» сдаться. Митрофанов обвинил Александра, мол, тот неправильно бьет, но Усик парировал с улыбкой на лице: «Мне тоже больно. Это твои проблемы».

Стоит отметить, что многие эксперты советуют накануне реванша Даниелю Дюбуа чаще бить по корпусу украинца, чтобы замедлить его. Похоже, эти советы хорошо слышит и Усик, который намерен подготовиться ко всем возможным событиям на ринге.

ВИДЕО. Тренировка Александра Усика и Дмитрия Митрофанова

sport.ua