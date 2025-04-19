Эдди Хирн подписал контракт с одним из самых перспективных супертяжей мира

Instagram. Лео Атанг

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн подписал контракт с талантливым и перспективным супертяжем Лео Атангом (Англия).

Британец завоевал золото на чемпионате мира в 2024 году среди боксеров, возраст которых не превышает 19 лет. Атанг считается одним из самых перспективных супертяжей мира, которые выступают в любителях. Дебют Лео на профессиональном ринге ожидается в середине этого года.

«У него есть все качества, чтобы добраться до вершины. К Лео был огромный интерес со стороны лучших промоутеров мира, но он выбрал нас и мы очень рады такому сотрудничеству. Наше путешествие только начинается», – заявил Хирн.

Стоит отметить, что Атанг пересекался с украинским боксером на любительском уровне. В 2023 году в финале чемпионата Европы британец в упорной борьбе уступил Александру Слесареву из Одессы (2:3).

sport.ua