Паркер сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) сравнил силу удара своих последних соперников: Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO).

«Чжан нанес два классных удара. Первый удар был очень хорошим, он застал меня врасплох. Второй удар пришелся мне в область затылка, но у парня есть сила. Поскольку я был в форме, я смог восстановиться гораздо быстрее.

Уайлдер хоть и не попал в меня, но если вы позволите ему ударить вас и не будете двигать головой, то очень сильно почувствуете удар», – сказал Джозеф.

В бою с Чжилеем два из трех судей отдали преимущество Паркеру по итогам 12 раундов: 113-113, 114-112, 115-111.

В декабре прошлого года Джозеф максимально уверенно разобрался с Уайлдером: 118-111, 120-108, 118-110.

sport.ua