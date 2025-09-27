Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер поделился мнением, как Александру Усику удается показывать зрелищные результаты и в 38 лет.

«Усик говорит, что проведет только один бой, но я уверен: учитывая его тренировки и отношение к своему телу, у него еще много сил. Это видно по его последним поединкам.

Он выглядел более мощным, бил жестко и нокаутировал Дюбуа. Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех? В 38 лет Александр демонстрирует идеальную форму благодаря правильному подходу к подготовке», – сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua