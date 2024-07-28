Чисора прокомментировал яркую победу над Джойсом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора прокомментировал яркую победу над Джо Джойсом.

«Я знал, что Джойс – крепкий парень, но, Господи, этот парень очень крепкий.

Пару раундов я отходил назад, и ноги у меня были просто на пределе. Но, знаете, это был бой двух больших парней. Главное – не сдаваться и продолжать двигаться.

Это было прекрасно и в то же время тяжело. Да, это было тяжело», – сказал Дерек.

Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе, в котором Дерек Чисора (35-13, 23 KO) одержал победу по очкам над Джо Джойсом (16-3, 15 KO).

sport.ua