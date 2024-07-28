Даниэль Риккардо: Я не разочарован результатом

Даниэль Риккардо финишировал одиннадцатым в Спа, но после дисквалификации Джорджа Расселла переместился на десятое место. Его напарник Юки Цунода очки не заработал. В Кубке конструкторов RB увеличила отрыв от Haas до семи очков в борьбе за шестое место.

Даниэль Риккардо (10-й): «Сегодняшний день был похож на вчерашний. Я вполне доволен тем, что мы сильно провели гонку с двумя пит-стопами, но, к сожалению, у некоторых соперников темп оказался выше, и мы не смогли добиться большего.

Эстебан Окон был быстрее и ехал на более свежих шинах. Но я не разочарован итоговым результатом, поскольку на последних кругах сделал максимум возможного, чтобы не пропустить его вперёд.

Позитивный уик-энд. Я уезжаю из Спа довольным и радуюсь предстоящему летнему перерыву. После я буду рад вернуться в Зандфорт. Постараемся сохранить темп, набранный в последних гонках».

Юки Цунода (16-й): «В этот уик-энд у меня были проблемы с темпом, в том числе во время гонки. Мне было не до конца комфортно за рулём, и судя по тому, что я услышал от инженеров после гонки, на это есть причина. Мы соберёмся вместе и изучим телеметрию.

Стратегия не сработала, но я сразу знал, что будет сложно что-то предпринять, учитывая стартовую позицию. Команда продолжит атаковать, чтобы удержать позицию в Кубке конструкторов в условиях такой плотной борьбы в середине пелотона».

Источник