Олимпиада. Гауфф и Чжэн Циньвэнь одержали дебютные победы, Линетт продлила беспроигрышную серию

Результаты матчей первого круга в женской сетке олимпийского турнира
Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт
Сетка турнира: одиночный разряд
Диан Парри (Франция) – Надя Подороска (Аргентина) 7:6(6), 7:5
Ван Сиюй (Китай) – Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:3
Диана Шнайдер (-, 15) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:2 7:5
Камила Осорио (Колумбия) – Елена Остапенко (Латвия, 10) 6:4, 6:3
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) 3:6, 7:5, 6:0
Каролин Возняцки (Дания) – Маяр Шериф (Египет) 2:6, 7:5, 6:1
Даниэль Коллинс (США, 8) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:3, 2:0 (отказ)
Кристина Букса (Испания) – Петра Мартич (Хорватия) 6:4, 6:3
Лейла Фернандес (Канада, 16) – Каролина Мухова (Чехия) 6:1, 4:6, 6:2
Эмма Наварро (США, 11) – Юлия Грабгер (Австрия) 6:2, 6:0
Виктория Томова (Болгария) – Магдалена Френх (Польша) 6:4, 7:6(4)
Аранча Рус (Нидерланды) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:4, 6:1
Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Сара Эррани (Италия) 6:0 6:0
Джессика Пегула (США, 5) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:3, 6:4
Элина Свитолина (Украина) – Моюка Утидзима (Япония) 6:2, 6:1
Ван Синьюй (Китай) – Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:1
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Сара Соррибес Тормо (Испания) 4:6, 6:0, 7:6(3)
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 14) – Варвара Грачёва (Франция) 6:4, 4:6, 6:0
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:4, 6:2
Магда Линетт (Польша) – Мирра Андреева (-) 6:3, 6:4
Мария Саккари (Греция, 7) – Данка Ковинич (Черногория) 6:0, 6:1
Юань Юэ (Китай) – Екатерина Александрова (-) 7:5 6:7(0) 6:2
Клара Бюрель (Франция) – Катерина Синякова (Чехия) 7:6(3), 6:4
Марта Костюк (Украина, 12) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия, 13) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:2, 7:5
Бьянка Андрееску (Канада) – Клара Таусон (Дания) 6:2, 6:3
Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:0
Коко Гауфф (США, 2) – Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:0
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram