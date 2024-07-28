Япония вышла в лидеры. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов
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26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.
Общий медальный зачет на 28 июля
№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 4 2 1 7 2 Австралия 4 2 0 6 3 США 3 6 3 12 4 Франция 3 3 2 8 5 Юж. Корея 3 2 1 6 6 Китай 3 1 2 6 7 Италия 1 2 3 6 8 Казахстан 1 0 2 3 9 Бельгия 1 0 1 2 10 Германия 1 0 0 1 10 Узбекистан 1 0 0 1 10 Гонконг 1 0 0 1 13 Великобритания 0 2 2 4 14 Бразилия 0 1 2 3 15 Канада 0 1 1 2 16 Фиджи 0 1 0 1 16 Монголия 0 1 0 1 16 Тунис 0 1 0 1 16 Косово 0 1 0 1 16 Польша 0 1 0 1 21 Швеция 0 0 2 2 22 Испания 0 0 1 1 22 Венгрия 0 0 1 1 22 ЮАР 0 0 1 1 22 Мексика 0 0 1 1 22 Молдова 0 0 1 1 22 Индия 0 0 1 1 22 Египет 0 0 1 1
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