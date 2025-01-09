Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 января

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 января.

Барса – в финале

"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании. Каталонцы прервали 15-матчевую беспроигрышную серию "Атлетика" Бильбао. Главным героем встречи стал Гави (1+1). Второй финалист определится в четверг в дуэли "Реала" и "Мальорки".

Сенсации в английском кубке

"Арсенал" в шаге от вылета из КАЛ после того, как дома проиграл "Ньюкаслу" (0:2) в первом полуфинале. Зинченко вышел на последние 15 минут, но не смог помочь своей команде. Во втором полуфинале сенсационно проиграл "Ливерпуль", впервые с сентября. На выезде команда Слота уступила "Тоттенхэму". Ответные матчи 1/2 пройдут в феврале.

Шахтер берет Крупского?

"Шахтер" близок к заключению первого трансфера в зимнее окно. Новичком "горняков" должен стать фуллбек "Ворсклы" Илья Крупский. Сумма сделки оценивается в несколько миллионов долларов. Контракт уже согласован.

Ольмо разрешили играть

"Барселона" получила временное разрешение по регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Такое решение вынес Высший спортивный совет после рассмотрения апелляции каталонцев. Ла Лига такое решение приняла в штыки, но судя по всему, "Барсе" нарушение экономических правил сойдет с рук.

Регистрация Крапивцова

Владислав Крапивцов попал в заявку "Жирону" в Ла Лиге. В каталонском клубе решили сохранить украинского новичка в первой команде. Но пока речь только о статусе третьего голкипера в клубе.

Увольнение Лопетеги

"Вест Хэм" в среду объявил об увольнении Хулена Лопетеги. При испанце лондонцы опустились на 14-ю позицию в АПЛ и выиграли всего 7 матчей в 2024-м году. Ожидается, что заменит Лопетеги бывший тренер "Челси".

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