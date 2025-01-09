Аделаида. Пегула уверенно справилась с Саккари, Кис обыграла прошлогоднюю чемпионку

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в Австралии



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Мария Саккари (Греция, LL) 6:4, 6:1

Эшлин Крюгер (США, LL) – Паула Бадоса (Испания, 5) 7:6(4), 6:7(4), 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис, WC) 6:2, 6:4

Диана Шнайдер (-, 6) – Маркета Вондроушова (Чехия) 4:6, 1:1 (отказ)

Мэдисон Кис (США) – Елена Остапенко (Латвия, 8) 3:6, 6:4, 6:3

Дарья Касаткина (-, 3) – Эмерсон Джонс (Австралия, WC) 7:5, 6:3

Людмила Самсонова (-) – Белинда Бенчич (Швейцария, Q) 7:6(3), 4:6, 6:4

Эмма Наварро (США, 2) – Екатерина Александрова (-) 7:6(4), 6:4

Джессика Пегула вышла вперёд в счёте личных противостояний с Марией Саккари (6-5) и сыграла свой первый матч в этом году. Дальше американка встретится со своей соотечественницей Эшлин Крюгер.

Мэдисон Кис одержала четвёртую победу в шести сыгранных матчах против Елены Остапенко. Отметим, что для латвийки это уже восьмое поражение за последние десять матчей.

Эмма Наварро взяла реванш у Екатерины Александровой за поражение в 2023 году на Уимблдоне и прервала серию из трёх поражений.

Четвертьфинальные пары: Пегула – Крюгер, Путинцева – Шнайдер, Кис – Касаткина, Самсонова – Наварро.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua