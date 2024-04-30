Бавария — Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов

Реал сравнял счет в конце матча

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В рамках первого полуфинала Лиги Чемпионов сыграли межлу собой "Бавария" и "Реал". Матч закончился со счетом 2:2.

Украинский голкипер Андрей Лунтн вышел в стартовом составе мадридцев, и провел хороший поединок, совершив три сейва.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги.

Чемпионов "Бавария" — "Реал".

Мюнхен. "Альянц Арена".

23899486"Бавария" — "Реал" 2:2

Голы: Винисиус (24', 83'), Сане (53'), Кейн (57')

Напомним, что "Реал" в сезоне 2017/2018 играл с "Баварией" в Лиге Чемпионов на стадии полуфинала. Тогда в финал прошли испанцы, общий счет — 4:3.

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