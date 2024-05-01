Бавария — Реал 2:2. Как это было

Фото: UEFA

Мюнхенская Бавария и мадридский Реал сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Матч состоялся на ;Альянц Арене в Мюнхене. Наш сайт провел текстовую трансляцию игры.

Как это было

Матч завершен! Ничья в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов!

90' Кейн ворвался в штрафную, но подача оказалась крайне неудачной.

90' Дэвис заработал штрафную и желтую карточку для Лукаса Васкеса .

90' Три минуты добавил арбитр к основному времени.

89' Хоселу нарушил правила против Ким Мин Чже в штрафной Баварии.

88' Диас по флангу прорывался, но успел Мазрауи в подкате выбить мяч. От ноги Браима игровой снаряд вышел за пределы поля.

87' Также Тухель выпустил Дэвиса вместо Сане.

86' Замена в составе Реала: вместо Родригу игру продолжит Хоселу.

85' Гнабри ворвался в штрафную после классного заброса. Пытался Серж в стиле Роббена пробить в дальний угол Лунина, но мяч ушел выше ворот.

83' ГООООООООЛ! Реал сравнивает счет! Винисиус оформил дубль.

82' Винисиус зарабатывает пенальти для Реала! Классно бразилец на дриблинге прошел Ким Мин Чжэ, которому пришлось фолить.

81' Тухель производит замену. Гнабри сменил Мюллера.

79' Винисиус классно убежал от Ким Мин Чже, пытался пробит мимо Ноера, но Мануэль успел вовремя выйти из ворот и отразить удар бразильца.

78' Модрич выполнял подачу со штрафного, но низко пошел мяч, выносят хозяева игровой снаряд подальше от собственных ворот.

77' Двойная замена в составе Реала: вместо Беллингема и Крооса на поле вышли Модрич и Диас.

76' Кейн сбил Крооса на фланге. Еще один стандарт для «сливочных».

75' Выполнял подачу Кроос, но отражаются мюнхенцы.

73' Винисиус заработал опасный стандарт на фланге.

71' Опасный момент! Удачно Дайер пробивал головой, но Мюллер не успел среагировать, чтобы пробить мимо Лунина. Украинец забрал мяч в руки.

70' Лунин удачно сыграл на выходе, кулаком переведя мяч на другой корнер.

69' Мусиала прорвался по флангу и зарабатывает угловой для своей команды.

68' Мощно Даер головой пробивал. после корнера, но Лунин спасает мадридцев.

67' Кейн опасно пробивал, мяч от рикошета пошел на угловой.

66' Первая замена от Анчелотти, вместо Начо на поле вышел Камавинга .

65' Кроос получил желтую карточку за фол против Кейна в центре поля.

64' Винисиус пробивал после обрезки по воротам, снова блокируют удар защитники мюнхенцев.

62' Родриго классный сольный проход продемонстрировал, но угодил в ногу защитника.

60' Кейн открылся в классной зоне перед штрафной, но Рюдигер догнал англичанина и корпусом отжал от мяча.

58' Падает Родриго на фланге, свисток арбитра промолчал.

57' ГОЛ! Англичанин развел Лунина и мяч по углам. Бавария выходит вперед!

56' Гарри Кейн подходит к отметке.

55' Мусиала падает в штрафной. Арбитр указывает на 11-метровую отметку.

53' ГООООООЛ! Бавария сравнивает счет в игре! Санэ обыграл один в один Менди и мощно пробил в ближний угол прямо под стойку.

51' Кроос классно пробивал обводным ударом после паса Беллингема. Ноер в фантастическом сейве спасает Баварию.

50' Васкес с правого фланга выполнял прострел, перехвативший Лаймер.

49' Родриго искал Винисиуса в штрафной площадке, Ким Мин Чже перехватил эту передачу.

48' Винисиус выполнял перевод на Васкеса, но Лукас не успел в мяч.

47' Замена произошла после перерыва в составе Баварии. Вместо Горецки на поле вышел Геррейро.

46' Второй тайм начался!

Завершается первый тайм! Подопечные Анчелотти минимально ведут в счете после гола Винисиуса.

45' Родриго подобрал мяч после подачи Крооса, однако пройти Лаймеру ему не удалось. Еще один корнер для мадридцев.

44' Пробивал Родриго, но попал в стенку.

43' Мазрауи грубо сбил Беллингема перед штрафной. Желтая карточка для марокканца.

42' Пробивал Гарри Кейн в ближний к Лунину угол, но немного неточно.

40' Мусиала зарабатывает опасный стандарт перед штрафной мадридцев. Начо сбил немецкого хавбека.

39' Мусиала при обработке мяча. Реал будет развивать свою атаку.

37' Родриго не дал Мазрауи ворваться в штрафную. Корнер для мюнхенцев.

36' Пытались в контратаку выбежать мюнхенцы, но Мусиала немного завозился с мячом и Кроос успел сыграть в отборе.

35' Ушел навес, однако Нойер мощно кулаками выбил игровой снаряд подальше.

34' Винисиус выполнял подачу слева, однако от ноги защитника мяч вышел на угловой.

32' Контролируют сейчас мяч футболисты Реала. До остроты дело не доходит.

29' Несколько ударов нанесли хозяева, но мадридцы все блокируют.

28' Винисус пытался оббежать Ким Мин Чже в центре поля, однако кореец удачно корпус выставил и не пустил вингера Реала.

27 Мюллер в штрафной площадке с мячом оказался и искал пасом Кейна, но от ноги Крооса игровой снаряд отскочил к Лунину. >

25' Пытался Мусиала дело прострелить, но эту передачу перехватил Чуамэни.

24' ГОООООООООЛ! Реал выходит вперед! Кроос выдал филигранную передачу из центра поля, которая вывела Винисиуса лицом к лицу с Ноером. Бразилец точно пробил мимо голкипера Баварии.

22' Сане на фланге неудачно принял мяч. Аут для Реала.

21' Кроос и Виннисиус разыграли корнер, но навес бразильца оказался неудачным.

20' Васкес выполнял подачу с правого фланга и заработал первый угловой для Реала.

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19' Кейн искал разрезным пасом Сане, однако Рюдигер оказался первым на мяче.

18' Долго развивали мадридцы позиционную атаку, однако до удара дело не дошло.

16' Мусиала решился на дальний удар — неточно.

15' Пошло заброс на Мюллера, однако Томас не смог обработать мяч. Лунин начинает атаку Реала.

13' Киммих выполнял подачу с правого фланга, Рюдигер выносит мяч подальше.

12' Мусиала получил мяч в штрафной площадке. Джамал пробил мимо ворот.

10' Лаймер классно перехватил мяч у Родриго, который пытался оббежать австрийца по флангу.

9' Гарри Кейн из центра поля пытался забить после обрезки Беллингема, но над перекладиной пролетел мяч.

8' Сане пробивал с острого угла — выше ворот.

7' Горецка в центре поля сбивает Вальверде, пытавшегося развивать контратаку.

6' Кейн пробивал из-под защитника, Лунин забирает мяч в руки.

5' Вальверде блокирует прострел Кимиха, еще один корнер.

4' Угловой зарабатывает Мусиала после прорыва в штрафную «сливочных».

3' Кейн подходил на Сане, но тот не смог зацепиться за мяч .

1' Сане выходил один на один после классной комбинации хозяев. Лунин спасает Реал!

1' Матч начался!

Раздается гимн Лиги чемпионов!

Игроки выходят на поле!

Команды уже прибыли на стадион и готовы к битве

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Бавария: Мануэль Нойер, Нуссаир Мазрауи, Эрик Даер, Ким Мин Чже, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Гарри Кейн

Запасные: Даниэль Перец, Свен Ульрайх, Альфонсо Дэвис, Рафаэл Геррейру, Дайо Упамекано, Александр Павлович, Серж Гнабри, Матис Тель, Брайан Сарагоса, Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Реал: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Тони Кроос, Орельен Чуамэни, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго

Запасные: Тибо Куртуа, Кепа , Эдер Милитао, Браим Диас, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Арда Гюллер, Лука Модрич, Хоселу

Прямая трансляция на Megogo

Факты

Между собой гранды встречались 29 раз: по 13 побед у обеих команд и 3 ничьи;

В полуфинале Лиги/Кубка чемпионов Бавария и Реал сыграли 14 матчей, с небольшим преимуществом испанцев: 7 побед, 5 поражения и 2 ничьи;

В последний раз встречались именно в 1/2 финала Лиги чемпионов-2017/18— победа в гостях (1:2) и домашняя ничья (2:2) вывели Реал в финал;

Реал — 14-кратный обладатель трофея, Бавария 6 раз выигрывала титул.

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