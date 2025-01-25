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Футбол

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Энцо Мареска снова будет противостоять своему учителю

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Конечно, реальным учителем Энцо Марески все же Пеллегрини, который и вдохновил итальянца начать тренерскую карьеру. Но никто не будет отрицать, что его работа с Гвардиолой в "Манчестер Сити" оказала большое влияние на стиль футбола Энцо.

    В первом туре этого сезона Мареска уже проиграл Гвардиоле на "Стэмфорде Бридж". Удастся ли ему взять реванш уже на выезде?

    Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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    • Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    2.13 4.00 3.15 Узнать больше

    Английская Премьер-лига. 23-й тур.

    25 января. 19:30. Манчестер. "Этихад"

    Главный судья: Джон Брукс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Манчестер Сити” — “Челси” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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