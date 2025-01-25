Владимир КЛИЧКО – о возвращении на ринг: «Вы услышали, что я вам сказал?»

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на слухи о своем возможном возвращении на ринг:
– Мое возвращение? Нет смысла комментировать это.
– Почему?
– Мне это неинтересно.
– Не подтверждаете или не опровергаете?
– Вы слышали, что я вам сказал?
– Мы не услышали ни «да», ни «нет».
– Нет смысла комментировать.
Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа.
Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, хотел бы, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел бой с блогером-шоуменом Джейком Полом.