Владимир КЛИЧКО – о возвращении на ринг: «Вы услышали, что я вам сказал?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на слухи о своем возможном возвращении на ринг:

– Мое возвращение? Нет смысла комментировать это.

– Почему?

– Мне это неинтересно.

– Не подтверждаете или не опровергаете?

– Вы слышали, что я вам сказал?

– Мы не услышали ни «да», ни «нет».

– Нет смысла комментировать.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа.

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, хотел бы, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел бой с блогером-шоуменом Джейком Полом.

sport.ua