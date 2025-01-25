В Ferrari учтут пожелания Льюиса по расположению педалей

Среди новостей недели, конечно, доминировала тема первых тестов Льюиса Хэмилтона за рулём машины SF-23 на заводском полигоне Ferrari во Фьорано. Но, как и можно было ожидать, не всё прошло идеально, хотя возникшие сложности носили лишь временный характер.

В минувшую среду семикратный чемпион мира проехал за рулём машины образца 2023 года 30 кругов, после чего появились сообщения, что ему было не вполне комфортно в кокпите из-за расположения педального узла. Говорят, по этой причине он несколько раз едва не вылетел за пределы трассы, хотя подобные осложнения вполне возможны, когда даже самый опытный гонщик впервые пилотирует незнакомую машину.

С одной стороны, разобраться с педальным узлом на месте не представлялось возможным, с другой, в Ferrari не сомневаются, что к следующим тестам, которые пройдут в Барселоне на предстоящей неделе, решение будет найдено.

RacingNews365, ссылаясь на информацию, полученную от итальянской команды, пишет, что некоторый изначальный дискомфорт с расположением педалей – в порядке вещей, поскольку точные параметры посадки гонщика в кокпите измеряются уже в процессе работы, хотя к каким-то моментам Хэмилтону придётся адаптироваться.

Отчасти можно провести аналогию с ситуацией, когда Джордж Расселл в декабре 2020 года впервые сел за руль Mercedes Льюиса на Гран При Сахира. Хэмилтон тогда заболел, и Джордж, выступавший в том сезоне за Williams, провёл одну гонку за чемпионскую (на тот момент) команду.

Он носит обувь большего размера, чем Льюис, поэтому его ногам было тесновато в педальном колодце, и тогда проблему удалось частично решить за счёт того, что Джорджу пришлось надеть гоночные ботинки поменьше. Весь уик-энд молодому гонщику было не очень удобно в кокпите W11, но это было своего рода компромиссное решение, с которым Расселл был готов мириться.

В любом случае на первых тестах во Фьорано Хэмилтон пилотировал машину двухлетней давности, а работа над созданием нового шасси под кодовым индексом «677» в Маранелло продолжается, и команда постарается по максимуму учесть все рекомендации и предпочтения Льюиса.

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