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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 25 и 26 января: «Ванкувер» — «Вашингтон», «Детройт» — «Тампа» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 25 и 26 января: «Ванкувер» — «Вашингтон», «Детройт» — «Тампа» и другие матчи

Александр Овечкин с партнерами по «Вашингтону». Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

25 января, суббота

21.00 мск. «Бостон» — «Колорадо»

26 января, воскресенье

00.00. «Эдмонтон» — «Баффало»

00.00. «Сиэтл» — «Питтсбург»

03.00. «Коламбус» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

03.00. «Миннесота» — «Калгари»

03.00. «Монреаль» — «Нью-Джерси»

03.00. «Оттава» — «Торонто»

03.00. «Сент-Луис» — «Даллас»

03.30. «Айлендерс» — «Каролина»

06.00. «Анахайм» — «Нэшвилл»

06.00. «Сан-Хосе» — «Флорида»

06.00. «Ванкувер» — «Вашингтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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