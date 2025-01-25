Александр Овечкин с партнерами по «Вашингтону». Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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25 января, суббота
21.00 мск. «Бостон» — «Колорадо»
26 января, воскресенье
00.00. «Эдмонтон» — «Баффало»
00.00. «Сиэтл» — «Питтсбург»
03.00. «Коламбус» — «Лос-Анджелес»
03.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
03.00. «Миннесота» — «Калгари»
03.00. «Монреаль» — «Нью-Джерси»
03.00. «Оттава» — «Торонто»
03.00. «Сент-Луис» — «Даллас»
03.30. «Айлендерс» — «Каролина»
06.00. «Анахайм» — «Нэшвилл»
06.00. «Сан-Хосе» — «Флорида»
06.00. «Ванкувер» — «Вашингтон»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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