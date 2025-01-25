Александр Зверев: “В прошлом году в финале Ролан Гаррос я был уставшим. В этом году я хочу, чтобы такого больше не произошло”

Вторая ракетка мира Александр Зверев ответил на вопросы журналистов после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии



Об отказе Новака Джоковича продолжать матч

“Я этого не ожидал. Конечно, нет. Я думал, что это был очень высококачественный первый сет. Думаю, с травмой мышцы он, наверное, знал, что для того, чтобы победить меня после первого сета, ему пришлось бы играть, возможно, еще как минимум три часа. А это очень сложно сделать, если у тебя разрыв или мышечная травма. Это тяжело продолжать играть с высокой интенсивностью, ведь лучше не станет. В худшем случае это лишь ухудшается. Возможно, это и стало причиной. Опять же, как я сказал на корте, я чувствую только уважение к нему. Я абсолютно восхищаюсь им.”

Об изменениях в команде после поражения в финале Ролан Гаррос и работе над физической формой

“Я нанял Джеза Грина [муж бывшей украинской теннисистки Ольги Савчук] в качестве нового тренера по физической подготовке. Мой предыдущий фитнес-тренер был одним из лучших специалистов, одним из лучших людей, которых я знал. К сожалению, у него возникли проблемы со здоровьем. Это дало мне возможность снова нанять Грина. Когда я работал с ним раньше, я всегда знал, что смогу продержаться в матче с любым соперником столько времени, сколько захочу. Я работал с ним семь лет и чувствовал, что физически был одним из сильнейших игроков на турнире. Когда я получил травму, я уже не работал с ним.

Следовательно, для восстановления после травмы и возвращения на прежний уровень нужно было приложить, пожалуй, вдвое больше усилий. Именно поэтому я его нанял – чтобы снова быть на том же физическом уровне, на котором я был, и чтобы иметь возможность конкурировать с этими ребятами. Думаю, я сказал это и после финала на Ролан Гаррос, я устал в матче против Карлоса. Я просто устал в четвертом и пятом сетах. Да, были неудачные моменты. Матч мог пойти в другом направлении, если бы тот мяч, который был в ауте засчитали как ошибку, и все в таком духе. Но в целом я был уставший, и я хочу, чтобы такого больше не произошло в этом году.”

О предстоящем финале на Australian Open

“Янник Синнер является лучшим игроком в мире на протяжении последних 12 месяцев. В этом нет сомнений. Он выиграл два турнира Grand Slam, был очень, очень стабильным в этом отношении. Так что он несомненно один из лучших теннисистов в мире. Бен Шелтон очень молод, очень перспективен, но он все равно обладает невероятной мощью. У него подача, которой, возможно, мы никогда не видели раньше с точки зрения разнообразия, не только скорости, но и того, что он может сделать с теннисным мячом. Но я думаю, что это будет интересно. Очевидно, условия в вечерней сессии могут немного больше благоприятствовать Яннику, поскольку мяч будет не таким «живым» для Бена, как ему, возможно, хотелось бы. Посмотрим, кто это будет. Я уверен, что это будет сложная битва в воскресенье, независимо от того, кто станет моим соперником.

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