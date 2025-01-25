Форвард Манчестер Юнайтед хочет перейти в Барселону

Готов на многое лишь бы играть за сине гранатовых
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Маркус Рашфорд хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
Маркус Рашфорд, заинтересованный в продолжении карьеры в Испании, готов перейти в испанскую команду на правах аренды и готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Барсы" Деку принял это во внимание.
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Отмечается, что сейчас Барса разбирается с правилами ФФП, чтобы подписать и зарегистрировать игрока без проблем.