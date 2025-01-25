Вечер бокса в Киеве и бой за титул. Состоялась церемония взвешивания

Spartabox Faniian Promotions. Арам Фаниян

25 января в Киеве состоится вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания.

Главным событием предстоящего шоу станет поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся обладатель титула WBO Global Арам Фаниян (25–2, 6 КО, Украина) и аргентинец Николас Хара (13–6, 6 КО).

Фаниян – 63,2 кг

Хара – 63,5 кг

Вторым по значимости боем станет противостояние бывшего чемпиона мира Виктора Постола (31–5, 12 КО, Украина) и Андреса Техады из Аргентины (13–4–2, 7 КО).

Постол – 64,7 кг

Техада – 64,5 кг

sport.ua