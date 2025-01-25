Артур Леклер готовится к дебюту в «24 часах Дайтоны»

Младший брат Шарля Леклера, Артур Леклер, готовится к своей дебютной гонке в Дайтоне: сегодня ему предстоит стартовать в 24-часовом марафоне в составе команды AF Corse и пилотировать одну из машин Ferrari 296 GT3 категории GTD.

Первый опыт в гонках на выносливость он получил в прошлом году, когда выступал в серии European Le Mans в классе LMP2 вместе с Panis Racing, а также в итальянском национальном чемпионате по гонкам на выносливость. Вместе с напарниками, среди которых был и ветеран Формулы 1 Джанкарло Физикелла, Леклер-младший завоевал титул в категории GT3 Pro.

«Мне захотелось выступить в Дайтоне, когда я дебютировал в гонках такого типа, и я должен поблагодарить Антонелло Колетта (руководителя программы Ferrari в гонках на выносливость) за эту возможность, – цитирует Артура американское издание Racer. – Эта гонка очень отличается от европейских, здесь великолепная атмосфера и замечательные болельщики.

Гоняться в этой категории по-своему интересно, хотя приходится всё время смотреть в зеркала, когда тебя обгоняют спортпрототипы. Но разбираться с трафиком здесь проще, чем в Европе, потому что на трассе находятся споттеры, которые предупреждают тебя, когда сзади приближается машина. Сложности начинаются только ночью, когда ты видишь только свет фар и не знаешь, это машина класса GT или гиперкар.

Трасса в целом довольно неплохая. Я думал, что на той её части, которая проходит по овалу, придётся сложнее из-за бэнкингов, но оказалось, что на них тяжелее удерживаться во время прогулки по трассе!»

Артур Леклер выступает на спорткаре Ferrari с бортовым номером 50 вместе с тремя напарниками: датчанином Конрадом Лаурсеном, итальянцем Риккардо Агостини и бразильцем Кустодио Толедо.

«Я постарался поближе познакомиться с напарниками и посвятил этому немало времени, – продолжил Артур. – Такая гонка открывает хорошие возможности для Кустодио, пилота-любителя категории Bronze, и для Конрада, у которого категория Silver. Но они быстро прогрессируют, и я думаю, что они смогут выступить уверенно.

Хотя полагаю, что со скоростью у нас будут некоторые сложности, и сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовить машину к старту. По ходу гонки важнее всего избежать глупых ошибок и штрафов. Но должно быть очень интересно и весело! Надеюсь, я доберусь до финиша!..»

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