Australian Open. Сонобэ – первая японская чемпионка в Мельбурне, Бернет остался непобедимым в Австралии

Итоги соревнований среди игроков до 18 лет на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 18-25 января • хард

Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

ФИНАЛ. ДЕВУШКИ

Вакана Сонобэ (Япония, 4) – Кристина Пеничкова (США, 6) 6:0, 6:1

Японская теннисистка третий год подряд выступила на Australian Open и выиграла свой дебютный трофей Grand Slam. Отметим, что в прошлом году Сонобэ проиграла в решающем матче на US Open.

17-летняя Вакана Сонобэ, кроме того, что стала первой японкой в финале Australian Open, стала всего второй теннисисткой из своей, которая выиграла одиночный титул на юниорском “мэйджоре”. В 1969 году Кадзуко Савамацу была чемпионкой на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Днём ранее Кристина Пеничкова вместе со своей сестрой-близнецом Анникой выиграла парный титул в Мельбурне, обыграв в финале австралийско-британскую пару Эмерсон Джонс и Ханну Клугман – 6:4, 6:2.



ФИНАЛ. ЮНОШИ

Генри Бернет (Швейцария, 8) – Бенджамин Уиллверт (США) 6:3, 6:4

Швейцарский теннисист продлил свою беспроигрышную серию в Австралии и впервые стал чемпионом на турнире Grand Slam. Перед выступлением в Мельбурне Бернет победил на турнире ITF J300 в Траралгоне.

Ранее лучшим результатом 18-летнего швейцарца на юниорских “мэйджорах” был четвертьфинал на Ролан Гаррос в прошлом году, где он проиграл будущему чемпиону Кайлану Бигану.

Генри Бернет – первый швейцарский теннисист, выигравший одиночный титул на юниорском Australian Open, и в целом шестой, который победил в одиночном разряде на “мэйджорах”, присоединившись к Роджеру Федереру и Стэну Вавринке.

В финале парного разряда американец Максвелл Экстед и чех Ян Кумстат победили Огнена Милича из Сербии и “нейтрального” Егора Плешивцева со счётом 7:6(6), 6:3.





Фото: Getty Images.

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