Ажетмо (W15). 18-летняя Подрез выиграла свой пятый титул ITF в одиночном разряде

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала чемпионкой на турнире ITF W15 во Франции



В финале соревнований Вероника Подрез (№553 WTA), посеянная под четвертым номером, победила вторую сеяную француженку Элис Робб (№518 WTA) – 6:4, 6:2. Поединок продолжался чуть менее полутора часов игрового времени, за которые украинка проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала семь брейков в ответ.

Это был второй поединок между Подрез и Робб и второй раз победу праздновала представительница Украины. В 2023 году Вероника победила француженку в финале соревнований ITF W25 в Шербурге.

Путь к титулу:

R1: Злата Бартануш (Франция, WC) 6:1, 6:2

R2: Милена Чокан (Франция, WC) 6:2, 6:3

QF: Айяна Акли (США, 5) 5:7, 6:2, 6:4

SF: Эмма Лене (Франция, 1) 6:1, 6:2

FR: Элис Робб (Франция, 2) 6:4, 6:2

18-летняя Вероника Подрез седьмой раз сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевала свой пятый титул. В этом сезоне украинка впервые дошла до финала в одиночном разряде. В январе она стала призером турнира ITF W35 в парном разряде (Эш-сюр-Альзетт).

Победа на соревнованиях в Ажетмо принесла Веронике Подрез 2352 доллара США призовых и 15 рейтинговых очков. В мировом рейтинге она вернется в топ-500.



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