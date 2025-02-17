Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции в топ-25, Калинина покинула топ-50

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Марта Костюк, на этой неделе остается первой ракеткой Украины, сохранив за собой 21-е место в мировом рейтинге. На две строчки опустилась Элина Свитолина, которая теперь занимает 24-е место в мировой классификации.

Даяна Ястремская продолжает занимать третье место в национальном рейтинге – на этой неделе она 48-я ракетка мира (+1). Ангелина Калинина выбыла из топ-50, опустившись на 51-е место (-1).

На одну позицию опустилась Юлия Стародубцева – 108-е место, а Дарья Снигур, после выхода в финал на турнире ITF в Альтенкирхене, поднялась на 125-е место (+7).

Леся Цуренко, которая в этом году пока не сыграла ни одного матча, опустилась на 186-е место (-39).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 8-е место (-2) в мировой классификации.

Надежда Киченок опустилась на 39-е место (+1), а Марта Костюк осталась 58-й ракеткой мира в парном рейтинге WTA.

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