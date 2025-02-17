Команда Шакила О’Нила выиграла Матч всех звезд НБА-2025

В финальном матче Карри, Тейтум и другие обыграли Команду Чарльза “Чака” Баркли

Победителем Матча всех звезд НБА-2025 стала команда Шакила О’Нила.

В этом году формат ивента был изменен: три команды (команда Шака, команда Чарльза «Чака» Баркли, команда Кенни Смита) были сформированы игроками франшиз НБА, а четвертую составили молодые игроки и баскетболисты Кэндис Паркер из G-League.

В полуфиналах коллектив Чака обыграл команду Кенни (41:32), а команда Шака одолела Кэндис — 42:35. В финале Карри, Тейтум и другие справились с Йокичем, Вембаньямой и другими — 41:25.

Титул MVP добыл представитель Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри. На его счету в финальном матче с Кэндис 12 очков, четыре подбора, один ассист и два перехвата.

НБА. Матч всех звезд-2025. Полуфиналы

Команда Чака — Команда Кенни — 41:32

Команда Шака — Команда Кэндис — 42:35

Финал

Команда Чака — Команда Шака — 25:41

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