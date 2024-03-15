Бостон украинца Михайлюка первым из клубов НБА гарантировал плей-офф сезона 2023/24

В активе Селтикс — 52 победы в «регулярке»

Бостон Селтикс стал первым клубом НБА, который гарантировал себе участие в плей-офф в сезоне 2023/24.

В регулярном сезоне Селтикс добыли 52 победы в 66 играх. Это лучший показатель среди всех франшиз НБА. Отметим, что Бостон в 10-й раз кряду выходит в плей-офф НБА по итогам «регулярки».

За Селтикс выступает украинский защитник Святослав Михайлюк. Для украинца это будет второе участие в плей-офф в карьере после сезона 2021/22 в составе Торонто Рэпторз.

На счету Михайлюка — 27 матчей в текущем сезоне. В среднем за матч украинец набирает 2,7 очка, 1,0 подбор и 0,5 передачи за 7,7 минут на площадке.

Бостон Селтикс свой следующий матч проведет 17 марта против Вашингтон Уизардз.

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