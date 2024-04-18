НБА. Атланта завершила сезон, Майами и Чикаго — в финале плей-ин Восточной конференции

Филадельфия вышла в плей-офф НБА

В ночь на 18 апреля состоялись два матча 1/2 финала плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

Филадельфия 76ерс обыграла Майами Хит (105:104) и пробилась в финал плей-офф. В финале плей-ин Хит сразится с Чикаго Буллз, который триумфовал над Атлантой Хокс (131:116).

20 апреля Майами и Чикаго, а также Нью-Орлеан Пеликанс и Сакраменто Кингз украинца Алексея Лэня сыграют очные матчи за выход в плей-офф НБА. Атланта Хокс и Голден Стэйт Уорриорз завершили сезон.

НБА. Восточная конференция. Плей-ин. Полуфинал

Филадельфия 76ерс — Майами Хит — 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

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